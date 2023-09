Et slettet Facebook-opslag fra Jim Lyngvild løfter lidt mere af sløret for kuldsejlet slotshandel

Nyheden om at slotshandlen var skrinlagt blev modtaget med stor overraskelse af den ene af de to arvinger til slottet Fransesca Schimko, der til Fyens Stiftstidende fredag fortalte, at hun først hørte om den braste handel via de sociale medier.

Hun ønsker over for TV 2 Fyn lørdag ikke at give en kommentar om den kuldsejlede handel, da hun afventer et møde med sin advokat mandag.

Trænger til en kærlig hånd

I et nu slettet opslag på Facebook fra lørdag morgen forklarer Jim Lyngvild, hvorfor han ikke har kontaktet den nuværende ejer for at fortælle om sin beslutning.





"BARE lige for at være HELT på plads. Harridslevgaard slot er lige nu et dødsbo, med en bobestyrer (advokat) som øverste instans. Jeg kan læse at den ene arving er i chok, da hun ikke havde fået information om at salget blev frafaldet. Jeg adviserede selvfølgelig boets advokat, INDEN jeg meldte ud, og jeg ved at boets advokat havde talt med den anden arving - men at de på dette tidspunkt ikke havde kunne få fat på Francesca Schimco.

Jeg sagde også til advokat/bobestyrer, at jeg ville lægge opslaget op. Det er beklageligt, hvis Francesca Schimco måtte hører nyheden via medierne."