Facebook-opslag gik helt galt: Nu får skralde-fadæse konsekvenser

- Man skal ikke piske en stemning op om, at verden er ved at gå under. Men af hensyn til de mange, der færdes i området, er man nødt til at gøre opmærksom på det. En hundesnude eller børnehænder kan komme galt af sted, lyder det fra Bjarne Skule.

Han har ikke selv prøvet at være i kontakt med de mikroskopiske hår fra egeprocessionslarven, men han har prøvet fra lignende arter.

- Det er meget ubehageligt, og man kan ikke vaske dem af. Jeg troede, jeg havde taget alle forholdsregler, men blev alligevel ramt. Risikoen for folk, der ikke ved, hvad de har at gøre med, er endnu større.

- Jeg kan sagtens forestille mig, at små unger i børnehavealderen omfavner et træ, og jeg har ikke lyst til at lide, at det sker, fortæller Bjarne Skule.

Allergiske reaktioner

Bjarne Skule er ikke alene med opfordringen om at holde sig væk fra områderne nær Ørbækvej og Niels Bohrs Allé.

Det samme skriver Styrelsen for Patientsikkerhed, der i forbindelse med fundet af rederne i Odense har udarbejdet en række anbefalinger.

- Undgå kontakt med larver, både døde og levende, og med larvens reder eller vegetation/jord omkring træer, hvor der har været larver.