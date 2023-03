Falsk profil på Facebook snyder bison farms kunder

En af dem, der troede han havde vundet er Thomas Nielsen fra Fredericia.

- Der er sket det, at jeg tirsdag aften får en besked via Facebook om, at jeg har vundet i en konkurrence, og jeg tænkte nåh ja, jamen det er da spændende nok..

Der går dog ikke længe før den falske profil vil have fingrene i Thomas Nielsens bankoplysninger.

- Der fortæller den mig, at nu skal jeg indbetale en krone, jeg skal lige lægge mine kortoplysninger, og der burde klokkerne jo allerede have ringet. Men det gjorde de så ikke.

- Heldigvis bliver jeg bedt om at godkende med MitID, og da jeg er på vej til det, tænker jeg at der er noget, der er rivende galt i det her.

Og der var noget rivende galt. Thomas Nielsen var ikke kun på vej i fælden. Han var havnet på en falsk side, som han havde tastet data ind på. Og så var det for sent.

- Jeg skulle have nyt MitID, jeg skulle have et nyt kreditkort, jeg skulle lukke mine konti ned og flytte rundt på nogle penge, så jeg stadig kunne få smør på brødet, fortæller Thomas Nielsen.