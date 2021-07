Familiefar dømt for coronademo - landsret nedsætter straffen

En søndagsudflugt til København fik store konsekvenser for en 31-årig mand fra Nordfyn, da han 9. januar endte midt i et inferno af romerlys og kanonslag under en demonstration mod coronarestriktionerne.

Han var taget med toget til København for at besøge nogle venner. Kammeraterne gik en tur i indre by og endte ved Rådhuspladsen, hvor sortklædte demonstranter fra gruppen Men in Black var samlet.