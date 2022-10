Flere militære kunder i dronecenter: - Skræmmende hvordan droner kan gå fra miljøopgaver til våben

Drone overvåger russiske styrker

Men en letvægtsdrone fra det nordjyske firma Sky-Watch er allerede i brug i Ukraine. Dronen, der også er også blevet testet i H.C. Andersens Airport, er udviklet til overvågning i blandt andet landbruget.

- Den har faktisk lige været oppe over Gyldenstensmarker for at tælle græskar, forklarer Ulrik Pagh Schultz Lundquist.

Men dronen bliver nu også brugt til overvågning af fjendtlige tropper på slagmarken i Ukraine.

- Den er meget let, og den er svær at se, så man skal have en speciel radar, som den Weibel arbejder med, for at kunne spore den, siger professoren fra SDU.

Etiske dilemmaer

Dronevirksomhedernes voksende fokus på forsvaret som kunder, kan få betydning for udviklingen i testcenteret i den fynske lufthavn.

- Det kan godt komme til at påvirke både mængden og den type virksomheder, der er her, siger Michael Larsen.

Og på SDU's campus i H.C. Andersens Airport har udviklingen med flere leveringer til forsvaret ført til nye etiske udfordringer.

- Det er ikke sådan, at vi underviser i teknologier, der er specifikke interessante for forsvaret, men at vi underviser vores studerende i, hvordan vi kan bruge droner og hvordan de selv kan tænke over det.

- Vi støttet op om det danske forsvar, og så skal finde den bedste måde at gøre det på som vidensinstitution, siger Ulrik Pagh Schultz Lundquist.

