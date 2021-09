Fodbold skal få Signe ud af ledigheden: - Vi kan hjælpe hinanden

Håbet er, at de unge gennem projektet kan få et netværk og et fælleskab, som motiverer dem til at komme i gang igen. Og netop fodboldbanen er et godt sted for de unge at få det, fortæller fodboldtræner Knud Sørensen. Han skal fungere som mentor under projektet.

- Jeg plejer at sige, at når man spiller fodbold, så er alle lige. Og det håber jeg også de unge bliver her. Så glemmer de den baggrund, de har, og hvor de kommer fra. Her er det fodbold, der er i højsædet. Og så knytter de forhåbentlig også nogle venskaber og noget netværk, siger træneren.

Fremtiden for projektet

I følge Mette Landtved-Holm (V), der er formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget i Nordfyns Kommune, er det egenskaber som selvværd, selvtillid og ansvarsfølelse, hun håber de unge tager med videre, når de skal søge job eller uddannelse.

Kommunen håber dog også på, at de unge bliver inspireret af projektet til at tage del i andre fællesskaber, fortæller formanden.

- Som kommune synes jeg, det er rigtig vigtigt, vi kan tilbyde de unge det her projekt. Det bringer også noget til klubberne, fordi DBU kommer med nogle nye vinkler, siger Mette Landtved-Holm.