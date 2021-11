Følg med live: Se Nordfyns valgfolkefest

Fyens Stiftstidende og TV2 Fyn indbyder mandag kandidater til debat i Otterup Geværfabrik.

På grund af coronasituationen er der denne gang ikke adgang for vælgere til Geværfabrikken, men der er i stedet mulighed for at deltage i debatten via Facebook eller liveblog her i artiklen.

Valgfolkefesten begynder klokken 16 og slutter klokken 20.15. Du kan følge debatten via videoklippet i toppen af denne artikel eller via TV2 Fyns facebookside, hvor du også kan komme med dine spørgsmål og kommentarer.

Udvalgte kommentarer og spørgsmål vil blive sendt videre til paneldeltagerne under debatten.