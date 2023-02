Forældrene tabte: Uvis fremtid for nordfynsk skole afgjort

Kongslundskolen lukker.

Det var det helt store spørgsmål, inden tirsdagens møde i kommunalbestyrelsen på Bogense Rådhus.

Men efter at have gennemgået hele ti afstemningspunkter, der alle berører skolerne i Nordfyns Kommune, så stod det klart, at der var flertal for lukning af Kongslundskolen.



14 byrådsmedlemmer stemte for lukningen. 11 imod.

Blandt andet borgmesteren Morten Andersen (V) fløj ned i stolen, da de kom til afstemning om Kongslundskolens fremtid.

Som mødeleder stod han ellers op under afstemningen.

På den måde signalerede han kraftigt, at han var imod lukningen. Noget flere andre Venstre-folk også var.

Lige godt hjalp det dog. Også SF og Danmarksdemokraterne stemte imod lukningen.

Allerede inden tirsdagens møde stod et politisk flertal klar til at lukke Hårslevskolen og Løkkemarkskolen.



Ikke slut endnu

Sara Sands søn går i 0.-klasse på Kongslundskolen og har kæmpet for, at skolen ikke skal lukkes. Hun var tilstede på rådhuset i Bogense og så politikernes afstemning.

- Det har jeg det rigtig træls med, også selvom jeg forventede det, siger hun kort efter afstemningen til TV 2 Fyn.

- For os forældre er det ikke slut endnu. Nu skal vi sætte krav til, hvordan overgangen skal være for vores børn, så det kan blive trygt.

Forslaget om at lukke skoler i Nordfyns Kommune blev præsenteret i september sidste år.



Lukningen skal ifølge Børne- og Ungeudvalget være med til at sikre kvaliteten af uddannelserne i kommunen, der de næste år vil opleve et fald i antallet af børn.

I øjeblikket går der flere end 70 børn på Kongslundskolen.

Opdateres...