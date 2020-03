Forsamlingsforbud: Fynske foreninger finder løsninger

Hallerne står tomme, og foreningslivet er så godt som sat i stå. I hvert fald det fysiske af slagsen.

Kalenderen var ellers fyldt med gymnastikopvisninger, men dem må foreningerne kigge langt efter.

- Nogle gymnastikforeninger regner med en indtjening til deres store opvisninger, og at den indtjening kan dække indkøb af redskaber eller tøj til gymnaster, så måske kommer der et lille hul i foreningskassen, siger Jesper Larsson, der er afdelingschef hos DGI Fyn.

Frygtede medlemsflugt

Bekymringen hos DGI var, at økonomien i klubberne ville blive presset, hvis medlemmerne begyndte at melde sig ud. Men det ser ikke ud til at være tilfældet.

- Vores indtryk er ikke, at folk melder sig ud. Tværtimod. Det ser ud til, at der er en god solidaritet, og at man står sammen. Samtidig glæder de sig til at holde en stor fest, når alt det her er overstået, siger Jesper Larsson.

Facebooktræning og bage-samvær

Selv om aflysningerne er mange og bliver mødt med ærgrelse i foreningerne, så er der gang i den derude.

- Mange havde glædet sig til forårsmånederne. Når det er sagt, så handler det om at finde løsninger, siger Jesper Larsson.

Løsninger har de i Søndersø Gymnastikforening. Her har man arbejdet for at give medlemmerne noget at samles om, selv om de ikke kan mødes i træningslokalet.

- Vi holder live-sessions på Facebook, og i weekenden lavede vi "Den store bagedyst", hvor vi bagte hindbærsnitter, mens vi skypede, siger Emma Camilla Ditlev Voldsgaard, instruktør i Søndersø Gymnastikforening.

Hold medlemmerne varme

Hos Søndersø Gymnastikforening aktiverer de altså medlemmerne med konkurrencer og interaktive arrangementer. Ifølge Jakob Larsson, der er afdelingschef hos DGI Fyn, er det den rigtige fremgangsmåde.

- Det handler om at holde medlemmerne inde i varmen, så de også er med, når vi er kommet igennem der her, siger Jesper Larsson.

Jesper Larsson tror, at de fynske foreninger kan forvente fremgang, når de kommer ud på den anden side.

- Jeg tror, vi vil opleve en tilgang af medlemmer og et højere aktivitetsniveau. Denne her periode giver en muliged for at planlægge en god sæson, så der er potientiale til en god kickstart, når vi er tilbage.

