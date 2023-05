Fra kup til kaotisk exit: 10 år gammel profeti gik i opfyldelse

- De mennesker, der bryder tilliden, de bliver også ramt af det senere.

Sådan lød det i efteråret 2013 fra den tidligere kommunalpolitiker Jørgen Simonsen i TV 2 Fyn-serien "Magtens Pris".

Fire år forinden - efter kommunalvalget i 2009 - troede Jørgen Simonsen, at han skulle være socialdemokratisk borgmester i Nordfyns Kommune. Kronen på værket efter mere end 20 år i politik.

En aftale var endda underskrevet med et flertal bag bestående af Socialdemokratiet, Konservative og Venstre. Derfor burde det have været en formalitet, da kommunalbestyrelsen 14. December 2019 endelig skulle pege på den kommende borgmester.

Men for rullende kamera udspillede der sig et vaskeægte kup, da stemmerne blev talt op ved det konstituerende byrådsmøde. Uden varsel blev Jørgen Simonsen væltet, og Morten Andersen kunne kalde sig borgmester.

"En farce og en tragedie" kaldte Jørgen Simonsen konstitueringsforløbet umiddelbart efter. Han tog derefter sit gode tøj og valgte at gå.

Men i 2013 kom han så med en profeti, der skulle vise sig at holde stik 10 år efter.

I hvert fald er Morten Andersen nu fortid som borgmester. Væltet på grund af manglende tillid.

I sit første år som borgmester måtte Morten Andersen tage flere politiske kampe.

Ved de efterfølgende budgetforhandlinger offentliggjorte han et sparekatalog med besparelser for 65 millioner kroner.

Nogenlunde samtidig fremlagde han også en plan for at lukke flere af kommunens skoler. Kommunekassen skulle polstres, og det skulle gøres med en ansvarlig politik.

Ydmyget før kommunalvalg

Som tiden gik faldt der mere ro over rådhuset i Bogense, inden Morten Andersen igen kom i kraftig modvind i efteråret 2012.

Her blev han pludselig anklaget af politiske venner og modstandere for at skabe et elendigt arbejdsklima.

- Det skyldes, at vores borgmester er politisk tonedøv, og at han ikke har nogen troværdighed, sagde Kim Jørgen Jensby Jørgensen (K), der var den første til at rette kritik.

Den blev efterfølgende bakket op af både DF's René Lundegaard og Socialdemokratiets Kim Johansen.

Det kom bag på borgmesteren, der kaldte det en unfair betragtning. Han mente, han bidrog til et godt klima, men sagde samtidig, at det skulle alle partier bidrage til.

I efteråret 2013 - to måneder før kommunalvalget - blev Morten Andersen offer for én af de største ydmygelser, man som borgmester kan blive udsat for. Han blev sat uden for indflydelse, da han kom i mindretal i budgetforhandlingerne.



- Budget-kuppet er selvfølgelig en ydmygelse for borgmester Morten Andersen, og det har formentlig også været hensigten, lød det dengang fra TV 2 Fyns politiske redaktør, Jesper Buch.

Tilsyneladende var der ikke meget i Venstres budgetforslag, der politisk skilte dem fra flertallet, der bestod af Dansk Folkeparti, SF, Socialdemokraterne, Liberal Alliance, Nordfynslisten og Den Sociale Gruppe.

Budgetforliget blev i sidste ende lavet i al hemmelighed og sendt til kommunaldirektøren uden om borgmesteren.

- Det er ikke sjovt, der er virkelig nogen, der har kørt et dobbeltspil her, sagde Morten Andersen, da budgettet var en realitet.

Dramaet fortsatte, da Nordfyns Kommune skulle vedtage ny skolestruktur. Dengang indgik et flertal i kommunalbestyrelsen forlig om skolestrukturen uden om borgmester Morten Andersen.



Et socialdemokratisk kommunalbestyrelsesmedlem valgte dog at springe fra forliget, og flertallet forsvandt. Derefter indgik borgmester Morten Andersen et nyt forlig om skolestrukturen, et forlig der endte med at lukke kun to skoler.

Håndterede krænkelsessag

Det gjorde ikke det kommende kommunalvalg i 2013 mindre spændende, at linjerne var trukket hårdt op.

Det endte dog med, at Morten Andersen kunne fortsætte fire år mere som borgmester. Faktisk gik hans parti Venstre to mandater frem fra ni til 11.

Overraskende nok skete det med støtte fra DF, der ellers under valgkampen havde svoret ikke at støtte ham. Det endte med, at Morten Andersen kunne sætte sig for bordenden med en borgerlig blok, der talte 15 af 25 mulige mandater.



Efter valget fik Morten Andersen arbejdsro i fem måneder, inden han svingede kniven over for kommunens daværende formand for teknik- og miljøudvalget, René Lundegaard.

Baggrunden var, at der var rejst massiv kritik af René Lundegaards embedsførelse. Ikke mindst, at han har afbrudt to anlægsarbejder, der var i gang, hvilket har givet kommunen en ekstra udgift på 100.000 kroner.

- Det er et meget dramatisk skridt at afsætte en udvalgsformand, og det sker yderst sjældent, lød det fra ekspert i kommunalpolitik ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch.

Det var ikke sidste gang, at Morten Andersen og René Lundegaard krydsede klinger. Et år senere - i februar 2015 - indkaldte borgmesteren sin tidligere højtråbende kritiker til en samtale.

Sidstnævnte skulle angiveligt have optrådt seksuelt krænkende overfor to af kommunens kvindelige medarbejdere. Ifølge en af forklaringerne lagde René Lundegaard en hånd på hendes ene lår under et møde.

Fra borgmester til bykonge

Ligesom i 2013 stod duellen om Nordfyns kommende borgmester i 2017 mellem Morten Andersen og Socialdemokratiets udfordrer Kim Johansen.

Endnu engang gik Venstre to mandater frem, og hvis ikke Morten Andersen kunne kalde sig bykonge før, så nærmede kroningen sig.

Radikale Venstre og Liberal Alliance var forud for valget gået i valgforbund med Venstre og Konservative. Da de to partier ikke fik nok stemmer til selv at få en stol ved siden af borgmesteren, gik deres stemmer til Venstre.



- I og med at det skaffede Venstre det absolutte flertal, så har jeg det skidt med det, sagde Radikale Venstres kandidat Bo Jakobsen fire år senere.



Trods storopbakning blandt vælgerne og i kommunalbestyrelsen, så undgik Morten Andersen ikke at skulle forholde sig til møgsager i den kommende valgperiode.

Knap et halvt år efter valget kunne TV 2 Fyn fortælle, om mulige vennetjenester i kommunens Børn- og Ungeforvaltning. Det endte med, at Nordfyns Kommune fritog to chefer for tjeneste med øjeblikkelig virkning

En måned senere var det så fejl i sager inde for børnehandicapområdet i kommunen, der vakte opsigt. Nordfyns Kommune var i top tre over de fynske kommuner, som laver allerflest fejl, når der skal behandles sager inden for børnehandicapområdet.

Det medførte skarp kritik fra daværende børne- og socialminister Mai Mercado (C), der mente, at kommunerne gik til kanten for at spare penge på området.

Morten Andersen afviste ministerens kritik, men erkendte, at de skulle tage ved lære.

Tage ved lære blev han også nødt til ved valget til Europa Parlamentet i maj 2019. Her kom han til at offentliggøre resultaterne af valget på Facebook før tid.

- Jeg var simpelthen ikke klar over det. Da jeg blev gjort opmærksom på det, så pillede jeg det væk igen, forklarede han dengang til TV 2 Fyn.

Profeti blev til virkelighed

Om det var starten på derouten, skal vi lade være usagt, men ved kommunalvalget i 2021 indkasserede Morten Andersen og Venstre et smalt nederlag, da de efter flere års fremgang gik et mandat tilbage.

Morten Andersen bevarede borgmesterposten uden videre dramatik.

Men i april 2022 blussede en ny ballade op.

En besparelse baseret på en regnefejl, betød at børne- og ungeudvalget i Nordfyns Kommune skulle finde ti millioner kroner på børneområdet.



Selvom fejlen blev opdaget, så ville borgmesteren ikke genåbne budgetforhandlinger, selvom Socialdemokratiets Kasper Solberg forsøgte at lægge pres på.

I December 2022 - samme dag som den famøse julefrokost - kom Morten Andersen selv under beskydning.

Han blev beskyldt for at beskytte sine egne børn i en sag om skolelukninger. Det fik hans partifælde Kenneth Clasen til at melde sig ud i protest.

Borgmesteren synes ikke, at det var en god idé at lukke Kongslundskolen i Bogense. Påfaldende gik borgmesterens egne børn på netop den skole, lød kritikken.



Morten Andersens indblanding var dog ikke nok til at redde skolen. I februar i år blev det besluttet at lukke skolen.

Jørgen Simonsens ti år gamle profeti er blevet til virkelighed, og 2023 kan nok bedst beskrives som et "annus horribilis" for Nordfyns nu tidligere borgmester Morten Andersen.