Fra Otterup til rumstation: Skrædder fik en særlig opgave

I marts måned blev skrædderen Anitta Erdmann Andersen, fra Otterup, ringet op af Danish Aerospace Company, der skulle have hjælp til en særlig opgave.

- Jeg fik et opkald, hvor de spurgte, som jeg kunne hjælpe med at lave nogle tasker ud til rummet. Der tænkte jeg lige "hvad sagde hun", erindrer skrædderen.

Men den var god nok.

Anitta skulle hjælpe Odense-firmaet med at lave tasker til beholdere, der indeholder urin som laves om til drikkevand.

- Jeg fik nogle tegninger af hvordan det skulle se ud, og efter et par opkald og et besøg hos dem, lykkedes det at lave præcis det de ville have, fortæller Annitta Erdmann Andersen.

Hun følte det var som en eksamen første gang hun skulle vise taskerne til kunden. Men alt gik som det skulle, og nu flyver taskerne hund på ISS - International Space Station.