Fritagede skolemedarbejdere politianmeldt

Flere medarbejdere på Særslev-Hårslev Skolen er blevet anmeldt til politiet.

Det oplyser direktør for Børn og Unge i Nordfyns Kommune, Karsten Poulsen, til fyens.dk i en supplerende kommentar til en pressemeddelelse.

I oktober blev fire medarbejdere på skolen fritaget for jobbet, og siden da har undersøgelser vist, at endnu en medarbejder skulle suspenderes, således at det samlede antal kom op på fem personer.