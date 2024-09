Fyn elsker elbiler, men: Stor forskel i salg af elbiler - se, om din kommune sakker bagud

Stadig kun få elbiler på vejene

Det skal dog også med i regnestykket, at der stadig kører mange benzin- og dieselbiler. På Nordfyn udgør elbilerne stadig kun seks procent af den samlede bestand af biler.

Morten Olesen er da heller ikke forelsket i elbiler. Han ser stadig en berettigelse for benzin-, diesel- og hybridbiler. Men han forsøger at navigere efter, hvad kunderne efterspørger.

- Vi sælger fint med biler, og det er en blandet skare. Lige nu er det bare vigtigere end nogensinde før at have styr på sit behov, når man køber bil.

Som en naturlig opfølgning på det stigende salg af elbiler er Morten Olsen nu ved at etablere et par nye lynladere i samarbejde med Circle K.

- Hele den her grønne omstilling kræver, at vi også følger op. Så om nogle uger er vi klar til at tilbyde lynladning her i Bogense, siger Morten Olsen.