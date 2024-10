Fyn er et slaraffenland for tyve - særligt en type tyverier går igen

- Det stikker simpelthen af, og vi kan ikke leve med at vores medlemmer – som er gode og dygtige købmænd – i den grad udsættes for et så omfattende tyveri som det niveau, vi er nået.

Sådan blæser brancheforeningen De Samvirkende Købmænd til kamp mod tyvene i en handleplan, som skal guide politikere i retning af at forebygge udenlandske tyvebanders hærgen i danske forretninger.

Købmændene præsenterer fem konkrete fokusområder, der tilsammen skal gøre det uattraktivt at stjæle i Danmarks supermarkeder og købmandsforretninger.

Handleplanen kommer på baggrund af en landsdækkende stigning i antallet af rapserier på 69,4 procent siden 2019.

Men særligt på Fyn er det stukket helt af. I samme periode er der sket en stigning på 126,1 procent i antallet af anmeldte butikstyverier.

- Flere og flere tyverier bliver organiserede bestillingstyverier, hvor varerne bliver stjålet med videresalg for øje. Fyn ligger geografisk på en måde, så rigtig mange mennesker passerer forbi. Jeg kan godt være bekymret for, at kriminelle benytter turen over Fyn til at stjæle, siger Niels Tønning Rasmussen, kommunikationskonsulent i De Samvirkende Købmænd.