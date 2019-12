Fyn får egen curlinghal: - Det er som en tidlig julegave

Om under et år går byggeriet af Nordfyns Curling Arena i gang, og allerede i september 2021 åbner den nye hal på Ullerupvænget i Søndersø.

- Det var jo som at få en julegave, selvom det ikke er jul, siger en begejstret Mikkel Juul Larsen, der er bestyrelsesformand for Odense Curling.

Udover hallen i Nordfyn findes der i forvejen kun fire andre "rene" curlinghaller i landet. De ligger i Hvidovre, Tårnby, Esbjerg og Gentofte.

Markant løft til Nordfyn

Nordfyn borgmester Morten Andersen (V) glæder sig over udsigten til at blive værtskommune for Fyns første curlinghal. Han ser store muligheder i projektet.

- Med en curlinghal vil sporten få et markant løft på Fyn, og for Nordfyn er det med til udvide feltet af aktiviteter, som du kan kaste dig over i fritiden, siger Morten Andersen.

Investor vil give noget tilbage

Bag projektet om at opføre en curlinghal i Søndersø står makkerparret Joel Ostrowski og Lasse Damm, der begge har dyrket curling fra barnsben af og har slidt isen tynd på curlingbaner i indland og udland.

- Jeg synes bare, at jeg har haft så mange gode oplevelser med curlingsporten, og det synes jeg også, at andre skal have mulighed for. Nu er curling en marginalsport, men hvis jeg kan være med til at udbrede sporten, så giver jeg også noget tilbage til den sport, der har givet mig så meget siger Joel Ostrowski.

Hallen vil fortrinsvis blive brugt til curlingsportens udøvere, men det er også planen at tilbyde skolecurling og den kan også lejes ud til firmaer, der vil prøve kræfter med en anderledes sport.

Odense havde ikke plads

I dag må Odense Curling Club dele is med ishockeyspillere, kunstskøjteløbere og fastskatere i Odense Skøjtehal. Og det er ikke optimalt for sporten.

- Hvis der blot er den mindste ujævnhed i isen, så kan man ikke beregne retningen, og det er tilfældighederne, der kommer i spil, siger Mikke Juul Larsen.

Samtidig har det været svært for den lille sportsgren at få tid og plads i Odense Skøjtehal.

Klubben og Joel Ostrowski forsøgte i første omgang at få hallen opført i Odense, men planerne måtte skrinlægges, da der ikke kunne laves en lokalplan, der tillod en curlinghal.

- Vi ved selvfølgelig godt, at en proces i en stor kommune som Odense kan være ekstra kompliceret og trække ud. Alligevel blev vi overraskede over, hvor meget ja-hat vi oplevede hos Nordfyns Kommune. Det var en meget positiv oplevelse, siger Joel Ostrowski.