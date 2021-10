Fynbo leverer 30.000 græskar til forlystelsespark

Og så er der dem, der ikke kan nøjes med et par stykker foran hoveddøren.

Det gælder for eksempel Djurs Sommerland, der har bestilt omkring 30.000 græskar fra Frants Bernstorff-Gyldensteen, der er godsejer på Gyldensteen Gods.

De skal nemlig bruge tusindvis af græskar til at pynte deres forlystelsespark.

- Det er jo dejligt at have trofaste kunder. Det er et samarbejde, som vi har haft med dem igennem flere år nu, siger Frants Bernstorff-Gyldensteen.

Han forventer, at de vil høste lidt mere end 200.000 græskar fra markerne.

- Det er lidt mindre, end vi plejer, men det er, hvad markedet vil være med til i år, fortæller godsejeren.