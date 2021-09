Fynsk borgmester imod øremærket barselsorlov

Ikke tale om tvang

På Christiansborg understreger Venstres gruppeformand Karsten Lauritzen, at de forskellige holdninger i partiet ikke er unormalt for Venstre, og at dette er "grundlæggende godt".

Samtidig afviser han, at der er tale om en indblanding i forældrenes barselsplan med forslaget.

- Det er et incitament. Hvis der var tale om en pligt til at afholde barslen, kunne jeg forstå det. Men jeg køber simpelthen ikke præmissen om, at det her er tvang, siger han til Berlingske.



Karsten Lauritzen påpeger desuden, at det i dag er kvinderne, der står for en stor del af barslen, hvilket ikke er fleksibelt. Samtidig påpeger han, at forældreorloven kan skubbes indtil barnet er ni år.