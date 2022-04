Fynsk faldskærmsudspringer tester astronautskærme

Fjerde rumnation i verden

Det er foreningen Copenhagen Suborbitals, der er verdens eneste amatørbaserede rumfartsprogram, der er i gang med et større projekt, der inden for et par år skal sende danskere ud i rummet.

Alle projektets deltagere er frivillige og tæller alt fra smede til ingeniører. Og når deres raket og astronaut en dag endelig flyver mod stjernerne, bliver det verdens første amatør-astronaut i rummet.



- Hvis vi lykkes med det, kan vi gøre Danmark til den fjerde nation i verden, der kan sende en person ud i rummet og sikkert tilbage igen, forklarer Mads Stenfatt, der er faldskærmsansvarlig ved Copenhagen Suborbitals.