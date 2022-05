Fynsk skoleklasse indretter hjem til ukrainske flygtninge

- Det er fedt at hjælpe mennesker, og det gør de fleste i klassen. Det er bare et fedt projekt at være med til, og det er rart at hjælpe nogen, når de har brug for det, supplerer Anton Lucca Juul Bremerskov.

I løbet af to dage skal rækkehuset være beboeligt, så hele klassen hjælper til med at vaske op, gøre rent, sætte på plads og gøre det til et rart sted at være for Anastasia og hendes fire børn.

Fantastik at det er børn

Det er Frivilligcenter Nordfyn, der står for møbleringen af flere hjem i kommunen, og det er ekstra dejligt, når det er børn, som ønsker at hjælpe.

- Det er fantastisk. Det har været et ønske, og derfor har vi også netop skrevet skoleklasser, da vi lavede denne her indsats, direkte i håbet om at ramme de her skolebørn, siger leder af Frivilligcenter Nordfyn Birgitte Schwabe.

For 8.a er det helt naturligt at hjælpe, når der er brug for det.

- Vi er en klasse, der elsker fællesskab, og vi er meget sammen og hjælper altid hinanden, siger Laura Marie Storm Godskesen.

I morgen er alt gjort rent og sat på plads. Og så kan Anastasia Tykhoniuk igen koncentrere sig om at være mor i trygge rammer.

- Når du får børn, tænker du på deres fremtid. På deres opvækst. Og de skal kunne sove trygt i fred og ro. Det er det vigtigste, det betyder alt, siger Anastasia Tykhoniuk.

Der er mange måder at hjælpe ukrainske flygtninge. To cykelgale venner fra Middelfart sørgede for eksempel for, at 50 kilometer asfalt på Nordvestfyn gav penge til ofrene for krigen.