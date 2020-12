Fynske gymnaiser får flere penge: Det er ikke nok, siger rektor

Regeringen landede lørdag en delaftale i finansloven 2021, hvor de danske ungdomsuddannelser kan se frem til et økonomisk tilskud. Partierne fandt frem til at afsætte 220 millioner kroner til ungdomsuddannelserne. Penge, der skal fordeles fra 2021 og frem til 2024.

På Nordfyns Gymnasium står man til at modtage 666.748 kroner.

Det glæder Kurt René Eriksen, der er rektor på Nordfyns Gymnasium, men han understreger, at det blot er et lille plaster på et åbent økonomisk sår.

Vores budget for 2020 er stort set i nul Kurt René Eriksen, rektor på Nordfyns Gymnasium

- De rammer på et tørt sted. Vores budget for 2020 er stort set i nul, og det betyder, at nogle af de besparelser, vi har lavet på den øvrige drift, kan vi sikkert rulle tilbage, siger Kurt René Eriksen og forsætter:

- I virkeligheden er det nogle besparelser, vi er blevet pålagt tidligere, som nu er rullet tilbage for et år. Så det hjælper lidt, men det kompenserer ikke for de store besparelser, vi har været udsat for.

Er det nok penge det her?

- Det er det ikke, men det hjælper os godt på vej, og så er der måske også nogle andre reformer undervejs med taxametre og struktur, der gør, at det kan se mere positivt ud på længere sigt, siger Kurt René Eriksen.

Fyringer er ikke udelukket

Der er tidligere varslet om fyringer på netop Nordfyns Gymnasium. En advarsel, som rektoren ikke kan trække tilbage på trods af det økonomiske tilskud.

- Det kan vi ikke vurdere lige nu, men desværre tror jeg ikke, at det kommer til at betyde så meget. Det skyldes også, at vores elevtal er nedadgående. Ungdomsårgangene bliver mindre, og strukturen på ungdomsuddannelser i Danmark passer ikke i øjeblikket til det elevtal, vi har, siger Kurt René Eriksen.

Rektoren fortæller dog, at han er positiv stemt over det økonomiske tilskud, som Nordfyns Gymnasium kan se frem til.

- Det er positivt, og det er rart. Men det er heller ikke nogen stor julegave. Det er en lille julegave.

Regeringen annullerede sidste år omprioriteringsbidraget, der havde til hensigt, at gymnasierne skulle spare to procent.

I den nuværende aftale afsætter partierne 220 millioner kroner årligt fra næste år og tre år frem, og den mængde penge svarer ifølge partierne omtrent til det beløb, gymnasierne betalte i omprioriteringsbidrag i 2019.