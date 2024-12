Fynske kommuner betalte millioner til skandaleramt krisecenter

Statslig task force kritiserer

Sådan står det sort på hvidt i et ikke tidligere kendt notat fra Social- og Boligstyrelsen om task force-forløbet i Langeland Kommunes familieafdeling.

- Det er jo hverken holdbart eller en rimelig melding, lyder det fra Søren Ramsing, der er medlem af Langelands kommunalbestyrelse for Radikale Venstre.

- Selvfølgelig skal vi overholde loven.

Alligevel kommer det nu frem i notatet, at afdelingen heller ikke overholder loven i langt størsteparten af de enkelte sagsskridt, som afdelingen foretager i sin sagsbehandling.

En kendsgerning som kommunen selv skulle være kommet frem til ovenpå sin egen gennemgang, ifølge task forcen.

- Det her kalder simpelthen på at kigge alvorligt på ledelsen. Hvorfor er der ikke ryddet op, lyder det fra Liberal Alliances næstformand for kommunens arbejdsmarkeds-, børne-, unge- og socialudvalg, Jesper Skovhus.

To års indsats uden resultat

Det er nu to år siden, at Ankestyrelsen i en klar melding til kommunen vurderede, at alle børnesager skulle gennemgås igen på grund brud på blandt andet retssikkerhedsloven og serviceloven.

Nogenlunde lige så lang tid har kommunen fået hjælp og støtte fra Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen i form af task forcen.

Lige lidt ser den hjælp dog ud til at have hjulpet.

I sit notat skriver task forcen nemlig, at afdelingens rådgivere ikke formår at omsætte den formidlede viden i praksis, og at der ikke er sket mærkbare forandringer i sagsbehandlingen.

Desuden er task forcen bekymret for, hvorvidt børn, unge og familier får den nødvendige og rette hjælp og støtte.

Ifølge task forcen efterspørger rådgivere, den faglige koordinator og selv afdelingslederen viden, de forventeligt burde have for at kunne arbejde på området.

- Det her må og skal være den sidste af den her type beskeder, vi skal have, siger en rystet Jesper Skovhus.

- Det er en skandale, at det ikke er på plads endnu.

I august kom en ekstern undersøgelse fra Marselisborg Consult også frem til, at kommunen har begået fejl i flere børnesager.

Ikke i mål

Formand for kommunens arbejdsmarkeds-, børne-, unge- og socialudvalg, Winni Kielstrup Hansen (SF), har ikke haft mulighed for at stille op til interview med TV 2 Fyn, men skriver i en sms, at task forcens notat ikke er afstemt med kommunen.

Ifølge hende var task forcens udmelding noget anderledes, da den besøgte udvalget, hun er formand for, den 28. oktober i år. Dog erkender hun, at “kommunen slet ikke er i mål”.

“Vi kan konstatere at det forløb, som Task Force har afviklet sammen med Langeland Kommune ikke endnu har bragt os i mål,“ skriver Winni Kielstrup Hansen.

Det kritiske notat får nu Ankestyrelsen til at overveje en tilsynssag med kommunen og beder derfor kommunalbestyrelsen om en udtalelse, der skal behandles 27. januar 2025.

Langelands borgmester Tonni Hansen (SF) ønsker ikke at udtale sig til TV 2 Fyn før Ankestyrelsen anmodning har været behandlet i kommunen.

Kommunens socialchef Torben Lønberg er ikke er vendt tilbage på TV 2 Fyns henvendelse.