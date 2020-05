Genåbning: Endelig kan Jasmin blive konfirmeret

Det har været et langt forår for de kommende, fynske konfirmander. De fine kjoler har hængt med næbet i skabet, skoene er begyndt at stramme, og flødekartoflerne og Blå Mandag er udsat.

På grund af coronakrisen har ingen vidst, hvornår selve konfirmationen kunne finde sted, eller hvorvidt festen kunne afholdes bagefter.

Men nu lysner det. I hvert fald for en håndfuld konfirmander i Særslev kirke ved Søndersø. Her skal en lille flok unge mennesker konfirmeres af fungerende sognepræst Charlotte Juul Thomsen 6. og 7. juni. Weekenden efter følger endnu en lille håndfuld.

At der nu kan sendes invitationer ud til konfirmation - igen - skyldes, at forsamlingsbuddet er ophævet inde i landets kirker fra mandag den 18.maj. Der er dog stadig regler om afstand. En person skal have fire kvadratmeter gulvareal at boltre sig på, så jo større kirke, jo større forsamling.

To fester er bedre end en

En af de kommende konfirmander i Særslev Kirke er Jasmin Jensen. 6. juni skal hun konfirmeres sammen med bare en enkelt anden, så der er god plads til gæsterne i kirken. Omkring 20 styks bliver det til, og bagefter er der kaffe og kage hjemme i haven med efterfølgende middag for maksimalt 10 på restaurant. På den måde bliver alle regler overholdt, og dagen bliver festligholdt.

- Vi tænkte, at vi lige så godt kan få hende konfirmeret nu. Så kan vi altid holde den store fest senere, siger Tina Jensen, mor til Jasmin.

Jasmin Jensen har selv besluttet sig for at blive konfirmeret allerede nu, selvom hun ikke kan holde den store fest samme dag. Hun har nemlig ikke lyst til endnu en aflysning.

Det eneste, som Jasmin Jensen for alvor ærger sig over er, når hun nu bliver konfirmeret 6. juni, at hun ikke får det legendariske konfirmationsbillede med kammeraterne.

Men Charlotte Juul Thomsen har en trumf i ærmet. Hun tager billeder af alle konfirmander enkeltvis og får lavet en college med dem alle. Oven i hatten inviterer hun til et ekstra arrangement til efteråret, hvor alle kan samles og få taget alle de fællesbilleder, som de kan drømme om.

Både Jasmin og hendes mor er da også sikre på, at de nok skal få en god dag. Med de positive briller på er der også en fordel:

- Nu får jeg to fester i stedet for en, siger Jasmin Jensen.

Hun kan se frem til sin store fest den 25. juli i det nærliggende forsamlingshus.

Må bedstemor komme med?

Dermed er der også et klart svar til Conny Esbensen, der vil vide, om hun skal gøre sig klar til sit barnebarns konfirmation den 20. juni.

Det bliver et rungende; ja. Der kan godt afholdes konfirmation i kirken den 20. juni. Størrelsen på selskabet afhænger dog af kirkens størrelse. Hvem der står på gæstelisten, det bestemmer hverken regeringen, Statens Serum Institut eller præsten. Kun konfirmanden.

Den efterfølgende festivitas og størrelsen på den er afhængig af, om forsamlingsforbuddet ændres efter 8. juni. Så det er endnu uvist, om Conny Esbensen kan blive inviteret med til stor menu og gaveregn.

Det er dog ganske vist, at der kun må være 10 mennesker i følget, når de nykonfirmerede unge mennesker kan gå velsignede hjem fra Særslev Kirke 6. og 7. juni. Til gengæld har de frit lejde til at holde så stor en fest, som de ønsker sig, senere på året.

Flere gæster i kirken end til festen

Ved en typisk konfirmation er der flere gæster til festen end i kirken. Men for de to kommende konfirmationer i Særslev kirke 6. og 7. juni bliver det lige omvendt.

Særslev Kirke er nemlig stor med plads til næsten 300 mennesker. Det betyder, at der må være omkring 40 mennesker under den nuværende corona-situation. Så mange kommer der dog ikke til de kommende konfirmationer. Omkring 20 gæster er der på listen til hver af dem.

Så for konfirmationerne 6. og 7. juni betyder det, at der kan komme flere med i kirken end til den efterfølgende fejring. For det er først den 8. juni, at forsamlingsforbuddet muligvis hæves.

Når al navigation er ødelagt, er jeg meget fleksibel med datoerne. Charlotte Juul Thomsen, fungerende sognepræst, Særslev Kirke.

Jo mere sang, jo mindre forsamling

Sangglade familier må dog indstille sig på at blive en mindre forsamling. For når vi mennesker bryder ud i entusiastisk salmesang, står spytdråberne - og dermed mulig coronavirus - omkring os i flere meters afstand. Det betyder, at kirkegæster med hang til sang skal sidde med større afstand end de, der nøjes med at mime.

De, der ikke er vilde med at synge, har nu et godt argument for at tie stille: For hvis de ikke synger, må de sidde med kun en meter mellem sig. Så hvis konfirmanden kan overtale gæsterne til at afholde sig fra de store arier, så er der udsigt til en solid flok gæster. Hvis det vel og mærke er en stor kirke.

I Særslev kirke skal de sanglystne dog ikke føle sig udelukket. Kirken bliver inddelt i zoner for henholdsvis de syngende og de ikke syngende. På den måde overholdes alle hygiejneregler.

Frihed til fest

Sognepræst Charlotte Juul Thomsen har valgt at give konfirmanderne en række datoer at vælge imellem. De fleste har valgt at vente til august, men nogle stykker har som Jasmin sagt ja tak til konfirmation de to første weekender i juni.

- Det giver en frihed for dem, at de kan holde festen, når de vil. Man skal ikke underkende værdien af, at de kan blive velsignet i kirken, når de ikke må noget andet, siger Charlotte Juul Thomsen.

I netop Særslev kirke ligger konfirmationen fast den samme dag hvert år. Derfor har konfirmanderne kendt datoen i mange år og planlagt derefter. Netop derfor er Charlotte Juul Thomsen villig til at gå langt for at finde den bedste konformationsdag til hver familie.

- Når al navigation er ødelagt, er jeg meget fleksibel med datoerne. Der ryger noget fællesskab for konfirmanderne, men til gengæld behøver de ikke vente, siger Charlotte Juul Thomsen.

