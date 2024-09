Gigantisk naturprojekt gik ikke som forventet - muslingerne dør af sult

Lerbund er den store synder

En sund havbund skal være sandet, så fisk og krebsdyr kan gemme sig, og ålegræs kan gro. Der må også gerne være sten, som alger og tang kan gro på. Det skaber gemmesteder til småfisk.

Men da man tilbage i 1871 byggede digerne ved Gyldensteen Strand og tørlagde området, var jorden så sandet, at man i de første mange år kun kunne bruge den til afgræsning. Derfor valgte man i midten af sidste århundrede at pløje havbunden helt ned i en meters dybde for at etablere god landbrugsjord.

Derved blev den sandede havbund vendt ned og ler vendt op.

- Og det er bare ikke særlig nemt at lave marin natur ude på noget, der har været udnyttet på den måde som landbrugsjord, forklarer Sanne Frederiksen.

Leret er et problem, fordi sandormene har svært ved at få fat og gøre deres arbejde, nemlig at producere sand. Fonden har også i samarbejde med forskere forsøgt sig med at udplante ålegræs, men første udplantning gik til. Ålegræsset kunne ikke få fodfæste på lerbunden.

Hvorfor er det ikke et nederlag?

- Når man træder ud i sådan noget her, som ingen har prøvet før, så skal man turde satse. Og det gode ved en fond som vores er, at man har ressourcerne til at turde satse og skabe ny viden, siger Sanne Frederiksen.

Ny viden, som ifølge Sanne Frederiksen bliver afgørende i fremtidens projekter.

- Hvis jeg har femten projekter, men kun har penge til de tre, så lad mig da for guds skyld vide nok til at vælge de rigtige tre, siger Sanne Frederiksen.

I dag ved fonden og forskerne for eksempel, at en havbund som den ved Gyldensteen vil være udfordret, hvis ikke man for eksempel vælger at lægge et lag sand ud over det hele, inden man genoversvømmer det.

På grund af erkendelsen har Aage V. Jensens Naturfond siden bevilget forskerne midler til at lægge sand ud i nogle mindre områder af kystlagunen. De har også modtaget midler til at udlægge sten i et område.

Og konklusionen er, at i de områder begynder der at komme flere arter ind.