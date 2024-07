Et hagl på over seks centimeter i Søndersø

Mette Runøe har sendt et billede til TV 2 af et hagl på over seks centimeter som er landet i Søndersø på Fyn. Ifølge TV 2 Vejret kan det være det største nogensinde mål i landet.

Ifølge BT.dk har mediet modtaget billeder af hagl på over otte centimeter.

