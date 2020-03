Glæde midt i coronakrise: Fynske Emmelev håber på at blive en del af regeringens klimaplan

Her midt i coronakrisen har man trods alt fået noget at glæde sig over hos den fynske producent af biodiesel Emmelev i Otterup.

Virksomheden kan se frem til nye forretningsmuligheder, når regeringens kommende klimahandlingsplan bliver realiseret. De nye muligheder opstår, hvis handlingsplanen følger de anbefalinger, som netop er kommet fra regeringens klimapartnerskaber.

- Vi er meget glade for, at klimapartnerskaberne sætter fokus på biodiesel i den grønne omstilling. Vi tror, og nu med opbakning fra klimapartnerskaberne, at vi kan være med til at reducere Danmarks CO2-aftryk, særligt inden for den tunge transport, siger direktør og medejer Morten Simonsen til TV 2/Fyn.

Midt i coronakrisen har regeringens klimapartnerskaber afleveret deres anbefalinger til regeringen.

Anbefalingerne kommer til at danne baggrund for regeringens arbejde med at sikre, at Danmark bevæger sig mod målet om at reducere drivhusgasserne med 70 procent i 2030.

Biobrændstof anbefales som en del af de løsninger, der vil kunne bidrage til en mere klimavenlig landtransport. Det skal blandt andet ske ved omlægninger af afgifterne, så alternative drivmidler bliver billigere.

Dan Jørgensen: Der er potentiale i biobrændstof

Anbefalingerne er sendt til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S), der lige nu forhandler med Folketingets partier om en klimahandlingsplan.

- Der er kommet rigtig mange gode anbefalinger, og mange af dem tror jeg vil have positiv indflydelse også på Fyn, siger Dan Jørgensen til TV 2/Fyn.

Dan Jørgensen besøgte for nylig Emmelev i Otterup, og ministeren ser grønne muligheder i den fynske biodiesel.

- Det skal tænkes sammen med, hvor meget el, som fremtidens energiforsyning skal baseres på, men jeg tænker, at der helt sikkert er potentiale. Biobrændstof kan sagtens være en del af den samlede løsning, siger klimaministeren.

Netop grøn transport var på dagsordenen, da der i denne uge var politiske forhandlinger.

Deltagerne i forhandlingerne var partiernes transport- og klimaordførere, transportminister Benny Engelbrecht, og klimaminister Dan Jørgensen. Forhandlingerne blev gennemført via en skypeforbindelse på grund af corona-restriktionerne i et stort set mennesketomt klimaministerium i København.

Emmelev: Gør som i Sverige

Transportsektoren er en af Danmarks største klimasyndere, men håbet hos Emmelev er, at den fynske biodiesel kan bidrage til en CO2-reduktion.

- I disse dage handler det først og fremmest om at få bekæmpet coronavirussen. Men vi glæder os over, at forhandlingerne er i gang. Vi hjælper gerne med viden om de konkrete muligheder og fordele ved at bruge biodiesel, produceret på raps, siger Morten Simonsen fra Emmelev og peger på erfaringer fra Sverige.

- Det er lidt pudsigt, at Postnord i Sverige kører på næsten 100 procent biodiesel, men på denne side af Øresund er der kun iblandet 7 procent biodiesel, siger han.

Emmelev har miljøtilladelse til at producere 220.000 ton biodiesel om året, hvilket næsten svarer til det samlede danske forbrug. Halvdelen af tilladelsen udnyttes i øjeblikket. Råvaren er fortrinsvis biomasse fra rapsmarker inden for en radius af 200 kilometer.

Politisk opbakning

I de kommende uger vil det vise sig, hvor bred den politiske opbakning er til anbefalingerne om en øget anvendelse af biodiesel. Indtil videre er der klar støtte fra de konservatives Mai Mercado.

- Hvis vi skal i mål med den grønne omstilling, kræver det, at vi lytter til det lokale erhvervsliv. Klimapartnerskaberne understreger, at produktionen af biodiesel her på Fyn kan hjælpe til at reducere udledningen af CO2 i særligt den tunge transportsektor. Det er vigtigt, at vi kigger på dette i forhandlingerne, siger Mai Mercado til TV 2/Fyn.