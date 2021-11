Grundlovsforhør: Fire mænd anholdt i større sag om organiseret handel med skunk

Fire mænd i alderen 32-47 år blev tirsdag 2. november 2021 anholdt i forbindelse med ransagninger på Nordfyn og Vestfyn.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Tre af de fire mænd fremstilles onsdag den 3. november klokken 9.30 i et grundlovsforhør ved Retten i Odense. De er alle sigtet for at producere skunk. Skunk er topskudene eller blade fra cannabisplanten, som indeholder det psykoaktive stof THC.

Anholdelserne sker i forbindelse med en større efterforskning om organiseret handel med og produktion af skunk.