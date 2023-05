Gymnasieelever forstår godt borgmesters beslutning: - Ikke professionelt

- Selvfølgelig kan det gå galt til en julefrokost, men hvis ikke man opfører sig professionelt til en julefrokost, så må man tage de konsekvenser, det bærer med sig, og det har Morten så gjort, siger Julie Thingholm, der er elev i 3.e på Nordfyns Gymnasium, dagen efter, at kommunens borgmester har trukket sig efter et kys til en julefrokost.



- Det er en flot beslutning, at han stiller sig ud og siger, at han trække sig, lyder det fra Julie Thingholm.

Klassekammerat Nanna Holst Strynø mener heller ikke, at borgmesterens ageren har været helt professionel.

- Det er ikke en krænkelsessag, så jeg ved ikke, om det er forkert, men som borgmester må man anerkende, at i en professionel arbejdsrelateret kontekst må man dog nok sige, at det ikke helt var på sin plads, siger gymnasieelev Nanna Holst Strynø.



20-årig Magnus Berg Pedersen mener også, det er en lidt uheldig situation.



- Men jeg synes egentlig, det er en lidt overdreven beslutning, eftersom hun ikke har følt sig krænket, og hvad der sker til en julefrokost burde også blive til en julefrokost, siger Magnus Berg Pedersen.

Gymnasiekammeraten Gustav Olesen kalder hele historien bizar.

- Det er jo lidt uprofessionelt som en borgmester at gøre sådan, så jeg kan jo egentlig godt forstå at han vælger at trække sig, siger gymnasieeleven og tilføjer:

- Man kan godt argumentere for, at man kunne havde reddet den, men han skal jo opretholde sin image som professionel borgmester, og det er jo lidt svært, når han har gjort det her til julefrokosteren.