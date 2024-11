Har nægtet gang på gang: Nu afslører krisecenterejer selv, at han husede skandaleramt direktør og konen

Derudover løftede vi sløret for, hvordan Kurt Vindeløv i forbindelse med overtagelsen af krisecenteret overførte et millionbeløb til TimeOut Fyn-direktør Morten Lohmann Lauritzen for blandt andet hegn, overvågningskameraer og legepladsudstyr – uden at få vurderet inventaret, og længe før krisecenteret var blevet godkendt.

Selv forklarer Kurt Vindeløv til TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende, at han "føler, han er dygtig nok til at værdisætte ting", og at han selv har vurderet, at udstyret var det værd. Han understreger samtidig, at han ville ”redde virksomheden” ved blandt andet at overtage flere leasingforpligtelser, selvom Socialtilsyn Midt mente, at de var uforholdsmæssigt dyre.

Hos professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, får det alarmklokkerne til at ringe.

- Det er kun Morten Lohmann Lauritzen, der har en interesse i at få så stort et beløb overført. Det her setup giver kun mening, hvis de to direktører kender hinanden og har en eller anden form for forudgående aftale, siger Per Nikolaj Bukh.