Helt unik mulighed: Nu kan du købe dronningens hus i Frankrig - hos nordfynsk mægler

Dronningen har selv valgt gardinerne og prins Henriks malerier hænger på væggene.

Og det vildeste er, at nu kan den franske herlighed med en særlig nabo blive din, endda igennem en nordfynsk mægler.

- Det er da megaheldigt at være en lille mægler fra Nordfyn og så få lov til at pille i sådan noget her, siger mægler Marie Louise Pedersen, der er indehaver af Nordfynbo i Bogense.

Den fine fransk villa, der noget udsædvanligt er endt i Marie Louise Pedersens køberkartotek, er nemlig ikke alene nabo til kongeslottet Château de Cayx i Frankrig.

Bygherrerne af huset er hendes majestæt dronningen og prins Henrik.

De fik huset opført i 2008, der skulle huse de kongeliges PET-folk, når kongefamilien residerede på Château de Cayx.

Henrik navngav sågar huset efter sin ynglingsdrue. Malbec.

Ifølge Marie Louise Pedersen er det første gang, at man kan købe noget, som kongehuset har ejet.

I 2013 fik en af prins Henriks gode venner undtagelsesvist lov til at købe boligen på 170 kvadratmeter. Nu er børnene blevet store, og han vil gerne se sig om efter noget andet.

Ejeren vil dog i prins Henriks ånd lade huset blive på danske hænder.

Det er Marie Louise Pedersens plan, at huset skal friskes op, inden det skal videre.

Blandt andet dronningens gardiner er noget af det, der formentlig må lade livet.

- Vi vil pryde det med noget nordisk stil, så det bliver lækkert og velkomment at komme derned, siger Marie Louise Pedersen.