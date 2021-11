Henriette er helt usædvanlig: - En sms fra borgmesteren ændrede hendes karriere

Selvom Nordfyns Kommune tager førstepladsen på Fyn, med næsten 38 procent kvinder blandt alle opstillede kandidater, så halter kvinderne stadig efter mændene.

Og når det kommer til alder, så ligger Nordfyns Kommune over det fynske gennemsnit, ifølge de oplysninger kandidaterne selv har givet om deres alder.

- Det handler om, at det er svært at være den første, siger Henriette Liedicke, der i den grad har prøvet at være først.

- Men det er også svært, for mange unge i kommunen er flyttet til de store byer, fordi det er der, uddannelsesinstitutionerne er, siger hun.

Da Henriette Liedicke var 17 år gammel, fik hun en sms fra borgmesteren.

Han ville have hende til at komme op på borgmesterkontoret og få en snak. Meget nervøs og fuldstændig uanende om, at det var starten på hendes politiske karriere, tog Henriette forbi Morten Andersens (V) kontor, hvor han spurgte hende, om hun ikke havde lyst til se sit ansigt hænge oppe i kommunens lygtepæle.

Politikken er vigtigst

Siden kommunalvalget i 2017 har hun derfor været første suppleant for Venstre i Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune.