Henriks 10-årige søn var på vej hjem fra skole - så åbnede en mand sit bagagerum og satte jagten ind

Forløbet viser med al tydelighed, hvor farligt det kan være for en voldsramt kvinde at tage ophold hos en medarbejder eller ejer på et krisecenter, mener Mette Marie Yde.

- Det handler om sikkerhed. Man risikerer at sætte både kvindens, sit eget og andres sikkerhed på spil, hvis man tager hende med sig hjem. Voldsudøveren kan jo have fulgt efter, siger hun.

I Socialtilsyn Midts afgørelse om tvangslukning af Top Safe står der, at episoden ”i høj grad signalerer alvorlig mangel på dømmekraft” hos ejer Kurt Vindeløv.

Og det siger meget om alvorsgraden, mener professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh.

- Det er opsigtsvækkende, fordi man retter kritikken mod ejeren. Normalt er det jo lederen, man retter kritik mod. Der er ikke noget i lovgivningen, der stiller særlige krav til en ejer. Så det er usædvanligt alvorligt, siger han.

Kommunen betalte

Beslutningen om at tage kvinden med sig hjem er dog ikke det eneste, Socialtilsyn Midt kritiserer.

De finder det nemlig også problematisk, at kvinden ikke blev udskrevet - og kommunen derfor fortsat betalte en døgntakst på omkring 2500 kroner, selv om hun ikke opholdt sig på krisecentret.

Top Safe Krisecenter har ifølge dokumenterne forklaret, at man havde daglig kontakt med kvinden over videoopkaldstjenesten Teams, ligesom de har argumenteret for, at "beboere godt kan forlade krisecentret i korte perioder uden at blive udskrevet".

De argumenter holder dog ikke, mener tilsynsekspert og professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh.

- Hvis kvinden decideret forlader tilbuddet som her, så skal hun udskrives. Ellers betaler kommunen jo for ingenting, siger han.

Erkender fejlen

TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende har forelagt kritikken for direktør og ejer Kurt Vindeløv. Han erkender, at han har begået en fejl, da han tilbød kvinden at opholde sig hos ham, og han erkender, at han skulle have kontaktet politiet tidligere i forløbet.

- Men jeg har handlet med hjertet, jeg har kun villet hjælpe hende, siger han.

Han ønsker ikke at kommentere yderligere på kritikken og henviser i stedet til partshøringssvaret.

Af partshøringssvaret fremgår det helt generelt, at Top Safe Krisecenter ikke mener, at "Socialtilsyn Midt har haft den fornødne og lovpligtige dialog forud for varslingen om lukning", at socialtilsynet "ikke har givet tilbuddet mulighed for at rette op på de kritiske forhold", og de påpeger, at Top Safe Krisecenter "har udvist en høj grad af evne og vilje til at rette op på forholdene".

Top Safe Krisecenters godkendelse ophører den 26. februar, men Kurt Vindeløv oplyser, at han vil anke socialtilsynets afgørelse.