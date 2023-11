Efter et tumultarisk forløb lykkedes det endelig for arvingerne til Harridslevgaard Slot at få det solgt til rigmanden Christian Stadil.

Nu er der landet en tinglysning, der viser, at forretningsmanden må hive 15 millioner kroner op af lommen for at få nøglerne til slottet. Det fremgår af tingbogen, som TV 2 Fyn har set.

Ifølge Ekstra Bladet er det et nedslag på mere end fem millioner kroner i forhold til den pris, som Jim Lyngvild havde givet for slottet i sommer, inden han senere trak sig.