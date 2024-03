Her kan børn snart køre gratis med bus

Fra 1. april er det muligt for børn op til 16 år at køre gratis på de lokale busruter i Nordfyns Kommune. Det oplyser kommunen.

- Med tiltaget om gratis buskørsel er vi kommet langt i processen med at gøre hverdagen lettere for de børn og unge i kommunen, som benytter et skolekort. Den nye ordning betyder også, at den praktiske håndtering af skolekortet formindskes væsentligt hos skolesekretærene, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm.

Gratis buskørsel for børn og unge op til 16 år gælder kun på lokalruterne, og der er derfor stadig krav om billet til de fælles kommunale ruter, uddannelsesruterne og de regionale ruter for alle brugere samt på lokalruterne, hvis du er fyldt 16 år.