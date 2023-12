Der er udsigt til en potentielt kritisk høj vandstand, der kan give oversvømmelser langs flere kystområder, når stormen Pia rammer torsdag og fredag, skriver TV 2 Vejret.

På Fyn er det især Nordfyns kyst, Storebælt og Odense Fjord, der ser ud til at blive hårdt ramt.

Prognoser viser, at vandstanden på Nordfyn forventes at komme op på 160 centimeter over dagligt vande.