Høje smittetal: Elever skilles ad

Mandag fortalte kommunaldirektør Morten V. Pedersen, at smitten stiger mest i Otterup-Krogsbølle-området i det nordøstlige hjørne af kommunen.



Den omstændighed har skabt frustration i området. Således fortæller en lærer på skolen Løkkemark til TV 2 Fyn, at man ikke er orienteret om situationen.



Frustrationen går på, at samarbejdet mellem de to afdelinger i skoledistrikt Kystskolen; Krogsbølle og Løkkemark.



Men man er i gang, fortæller Gitte Høj Nielsen, chef for skole og dagtilbud i Nordfyns Kommune.

- Vi går tilbage til, at eleverne er i deres stamklasse. Så vi kan overskue smittekæderne. Det træder i kraft i morgen (onsdag, red.).

Med andre ord sætter man en foreløbig stopper for udvekslingen af elever mellem de to skoler.

Gitte Høj Nielsen fortæller videre, at man i gang med at lave et forældrebrev og orientere via skolernes beskedsystem Aula.

Her vil det også fremgå, at der lukkes ned for sociale arrangementer.