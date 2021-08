Hundredevis reagerede, da Katja startede indsamling til lidende dyr: - Jeg havde ikke forventet så stor opbakning

Katja Schütz ejer selv heste, og det var oprindelig hesteudstyr, hendes opslag drejede sig om. Hurtigt blev det dog udvidet til også at gælde for udstyr og foder til andre dyr.

- Det er gået over al forventning. Jeg tænker, vi har kørt 80 tons materialer til Tyskland, og de er megaglade for det. Jeg havde ikke forventet, at der ville være så stor opbakning, siger hun.

Materialerne er blevet kørt til dyrlæger i områderne, som har distribueret det videre til de hesteejere, som har haft brug for det. Fordi opbakningen har været så stor, stopper Katja Schütz nu med at opfordre til at samle ind. Simpelthen, fordi der er fyldt op hos dyrlægerne, fortæller hun.

- Jeg synes, det er vildt. Jeg er virkelig imponeret over folk, som bare har sagt med det samme: "Vi kommer, ingen problem, vi hjælper", siger hun.

Stort at være med til

Flere firmaer, der producerer eller sælger hesteudstyr, har også doneret til indsamlingen. En af dem, der reagerede på Katja Schützs opslag var Mia Hvid-Wraae, som har et stutteri sammen med sin mand.

- Jeg syntes ikke, at jeg havde netværket til at få det organiseret dernede. At køre derned med bilen fyldt var måske ikke det, der var behov for. Så så jeg Katjas opslag, og så tænkte jeg, at den kobler jeg mig på, siger hun.