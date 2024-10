Hverdagen uden bil ramte Kasper: - Det kan simpelthen ikke lade sig gøre

Ugen uden bil har været en øjenåbner, fortæller han.

- Det er gået godt, men det har været udfordrende, og det er blevet presset nogle gange. Min hustru sagde, at det er ligesom at være gift med en mand, der skal realisere sig selv i en ironman. For man er aldrig hjemme, og det handler hele tiden om, hvornår bussen går, om man cykler, og hvor sent man er hjemme om aftenen.

- Så det har ikke været så let at få det hele til at gå op. Min forventning var, at det ville blive fint, og så ramte hverdagen.