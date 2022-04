Hvis krigen kommer: Ulrich fra Nordfyn har gasmasker og dåsemad klar i kælderen

Vi er taget på besøg for at høre om hans bekymringer for fremtiden. Ulrich Jørgensen føler nemlig, at verden er blevet mere utryg, og han vil ikke tages på sengen, hvis Putins bomber pludselig sætter kurs mod Danmark.

Derfor er han "prepper" - et ord, som kommer fra det engelske ord "prepared". Det betyder forberedt. Forberedt på den værst tænkelige situation.

Ulrich Jørgensen har et mindre depot i kælderen med pasta, sukker, mel og dåsemad, så familien kan klare sig et stykke tid, hvis der sker en katastrofe eller udbryder krig.

Familien spiser løbende af depotet, så maden ikke bliver for gammel. Men fylder så med mellemrum op i forbindelse med de "normale" indkøb for at sikre, at der hele tiden er tilstrækkelig med forsyninger i kælderen.

Frygten for krig

Ulrich Jørgensen er ikke alene med sin frygt. Krigen i Ukraine bekymrer også mange andre danskere. Således viste en undersøgelse i sidste uge lavet af Epinion for DR, at "omkring fire ud af ti danskerne er bekymrede for, at der udbryder atomkrig eller at tredje verdenskrig nærmer sig".