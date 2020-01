Ildsjæle fik drøm til at gå i opfyldelse: - Det har været en hård fødsel

- Jeg erklærer hermed Fjordhusene værende åbnet.

Sådan sagde Nordfyns Kommunes borgmester Morten Andersen, da Klintebjerg lørdag fik et nyt samlingssted.

Borgmesteren klippede snoren for projektet "Skalleværket", som efter otte års kamp endelig kunne tages i brug.

- Og det er kun etape 1 vi er færdige med, sagde en optimistisk Trine Wenckheim, formand for ildsjælene i Udvikling Klintebjerg.

Projektet "Skalleværket" er et nyt natursamlingssted ved vandet. Det er blevet en realitet fordi det er lykkedes ildsjælene, at samle over fem millioner kroner ind, så der nu står en promenade og ti såkaldte fjordhuse på havnen i Klintebjerg.

Stedet skal være udgangspunkt for aktiviteter som sejlads og vinterbadning.

- Og så håber vi også at få råd til lidt grill vi kan sætte herude og bord-bænke-sæt. Sådan så vi får det fælles sted, hvor man mødes og hygger sig med hinanden, siger Trine Wenckheim.

Pengene er kommet fra kommunen, lokale aktionsgrupper og Realdania. Men der skal flere penge til, for næste mål er etape 2, som er et fælleshus.

Og det er ikke kun en drømmen, men noget som Trine Wenckheim tror på.

- Fordi det har været en så hård fødsel, det her projekt og det vi er nået i mål med. Og med den store opbakning vi har set nu, så er der både politisk velvilje og velvilje fra borgere, så jeg er sikker på,at vi nok skal i mål med det, siger formanden for Udvikling Klintebjerg.

