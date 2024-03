Ildsjælen Andreas hyldes for at være Danmarks bedste

Drivkraften i klubberne

Lige før corona brød ud, oplevede Særslev Boldklub, at det var svært at skaffe de nødvendige frivillige. Her mærkede klubben, hvor vigtigt det er, at de lokale træder til, når der er behov.

- De frivillige er alfaomega for en klub som vores, ellers vil den ikke kunne løbe rundt, siger Charlotte Rasmussen, der er formand i Særslev BK.

- Det har været svært, og det er svært at drive fodboldklubber herude i de små byer, siger Andreas Bruus.

I DBU er de bevidste om, hvilken udfordring det kan være. Derfor har de også fokus på at lave særlige indsatser for at rekruttere og fastholde frivillige i fodboldklubberne.

- Det er vigtigt at anerkende den indsats, som folk som Andreas lægger, siger Bjarne Christensen.

Danmarks bedste

Det er ikke første gang, at Andreas Bruus bliver anerkendt for sit arbejde som børneudviklingstræner i klubben.

I oktober sidste år blev han belønnet med en pris som Årets fynske fodboldleder af DBU, men nu strækker anerkendelsen sig altså til hele landet med prisen som Årets fodboldleder.

- Nu er han ikke kun Fyns bedste, men Danmarks bedste, pointerer Malthe Bergmann Hansen, der har haft Andreas som træner.

Ifølge DBU’s Frivillighedsundersøgelse fra november 2022 er der cirka 120.000 frivillige i de danske fodboldklubber. Cirka 35 procent af de adspurgte i undersøgelsen er frivillige trænere med ansvar for børn og unge.

- Andreas er en kæmpe ildsjæl. Han har altid en ja-hat på og hjælper altid til, når der er brug for det, siger formanden for Særslev BK, Charlotte Ramussen.