Natten til søndag blev der begået indbrud mod et autoværksted i Bogense.

Her lykkedes det indbrudstyvene at stjæle to biler fra værkstedet.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter i et opslag, hvor de beder om hjælp til at finde frem til de to stjålne biler.

Der er tale om to biler af mærket Ford; en sort Ford Fusion med nummerplade CB83398 og en sort Ford Mondeo med nummerplade YE34865.

Fyns Politi kan kontaktes på telefon 114.