Tiårige Martin har kræft:

På børneafdelingen har Martin Abel Hansen og Emil True Pedersen sat de sidste klodser i julekalenderen. Snart står den på blodprøver. Og efterfølgende svar. Men inden da når de lige at fortælle om, hvorfor det egentlig er vigtigt at have venner på sygehuset.

- Mine venner har ikke prøvet at stå i det, men dem herude ved, hvad der skal ske, siger Martin.

Og det er Emil True Pedersen enig i, for nogle gange er det svært at komme til at se sine andre venner.

- Det er træls, når man ikke har noget hår. Hvis mine venner har andre sygdomme som for eksempel feber, må jeg ikke være sammen med dem, fordi de kan smitte mig, siger han.

Forhåbentlig sker det kun én gang. Det er med at få det bedste ud af det Martin Abel Hansen, 10 år

Med til at sætte de sidste klodser i julekalenderen er også Ann-Berit Carlsen, som er socialpædagog på børneafdelingen. Hun kender om nogen børnene på afdelingen.

- Selvom vennerne derhjemme er kede af det, vil de aldrig møde den forståelse hos dem, som de møder i et andet menneske, der har prøvet det. At sidde ved siden af en jævnaldrende her… så skal der ikke mange ord til. Man ved, hvad den anden er igennem, siger hun.

Martin Abel Hansen har bevæget sig ned på stue fire, hvor han skal have taget dagens blodprøve. Men inden han bliver stukket i armen, vil han lige nå at give et godt råd til andre børn, der bliver ramt af kræft.

- De skal prøve at have det sjovt. Forhåbentlig sker det kun én gang. Det er med at få det bedste ud af det, siger han med et smil på læben.