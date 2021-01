Jens har hangar og eget jagerfly: - Du skal tro på dine drømme

Da den nu 57-årige Jens Ploug Larsen voksede op i Brobyværk drømte han om at blive jagerpilot ved forsvaret.

- Jeg skulle have været jagerpilot, og skulle starte på det, der hed Avnø dengang. Men så kom der et forsvarsforlig, der halverede klassekvotienten, og så var jeg en af dem, der ikke kom med. Hvorfor ved jeg ikke. Jeg må have siddet skævt på potten, et eller andet var der i hvert fald, fortæller Jens Ploug Larsen.

Men det stoppede ikke Jens Ploug Larsens drøm om at flyve.

Han blev i stedet helikopter- og flypilot på Grønland, stiftede familie der og flyver der stadig tre uger ad gangen.

Det med flyvning har grebet hele familien. Hans ægtefælle Bente og den ældste datter Mia er også piloter. Og den yngste, Anna, er ved at tage pilotcertifikat.

Events i hangaren

Pilotjobbet har givet det økonomiske fundament for, at en hangar i Beldringe langsomt er blevet fyldt med familiens passion for flyvning. Her er et russisk dobbeltdækkerfly, et militært træningsfly, helikoptere og en bar.

I 2020 skulle der have været skruet op for events med hangaren som base, men det ændrede coronaen.

- Der var planlagt et event med 190 gæster i maj og et med 60 gæster 22. juni. Alle de store events med firmaer røg. Det er der ikke noget af gøre ved, men det har ikke ændret noget ved vores lyst, fortæller Jens Ploug Larsen.

- Så har vi brugt tiden på at dekorere hangaren videre. Der mangler vi stadigvæk 80 procent i forhold til det billede, jeg har i hovedet. Så vi kører på 2021.

Vil inspirere unge

En flyhangar med store events lyder som en forretningsmodel tilsat fascination, men for familien er der mere i det.

- Vi vil gerne invitere folk ind, så de kan se, nogle drømme blive til virkelighed. Vi vil gerne inspirere unge mennesker til at hænge i med skole og arbejde, så drømme kan blive til virkelighed, siger Jens Ploug Larsen.

Lige inden landet lukkede ned var en efterskole på besøg i hangaren. Og de var så begejstrede, at de gerne vil komme igen

- Det handler ikke om at komme og se, hvad vi har. Det handler om at komme og blive inspireret til at følge sine egne drømme og så tro på, at det kan ske. Det er det spændende ved at tage folk ind her, så de kan se, at det kan lykkedes, hvis man hænger i. Og hvis der opstår nogle "nej" undervejs, så spring over hegnet eller udenom. Bare hæng i, siger Jens Ploug Larsen.

Et legebarn på 57 år

Jens Ploug Larsen fortsætter, hvor han er begyndt, han køber nye fly, når lejligheden byder sig. Da muligheden kom for at købe sit eget jagerfly, slog han til. For han er dybest set et legebarn.

- Jeg er nok aldrig holdt op. Nu er jeg blevet 57 år, og nu har jeg besluttet, at jeg vil lege, som da jeg var 15-16 år resten af mit liv, siger Jens Ploug Larsen.

