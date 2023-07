Jim Lyngvild og Trine Jepsen i vildt køb: Hjemsøgt slot for tocifret millionbeløb

Startskuddet til et erhvervseventyr med royalt islæt er netop gået, efter Jim Lyngvild, Trine Jepsen og deres partnere har købt et stort fynsk slot for et ukendt tocifret millionbeløb.

Harridslevgaard Slot rummer omtrent 2000 kvadratmeter og har en historie som mindst strækker sig tilbage til år 1231, hvor det var det største slot på øen. De sidste cirka 800 år har slottet dog levet en anonym tilværelse gemt bag store træer i det nordfynske.

Det har makkerparret tænkt sig at lave om på, for nu skal slottet frem i lyset med udstillinger, koncerter og alskens events. De har planer om, at slottet skal være Nordfyns største turistattraktion.

Købt over udbudsprisen

Slottet har været til salg i omtrent et år, og for halvanden måned siden blev prisen sat ned med 29 procent til 19.950.000 kroner. Det var dog ikke prisen, det blev købt for. Jim lyngvild oplyser nemlig, at der blev betalt mere end udbudsprisen.

- Vi ville have 20 hektar af de oprindelige jorde med, så der er plads til parkering, udstillinger, koncerter, julemarkeder, rosenfestival og konferencer - og måske en lille festival. De jorde var dog på andre hænder og for at få dem med i handlen, måtte vi betale mere end udbudsprisen, forklarer han.

De nye ejere mener, at slottet ligger helt perfekt i nærheden af Bogense. Selvom det ikke ligger tæt på motorvejen, ligger det alligevel i fornuftig køreafstand fra mange byer på Fyn og i Jylland - og bedre i forhold til infrastruktur end eksempelvis Egeskov Slot.