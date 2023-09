Den fynske kendis Jim Lyngvild har planer om at åbne hotel på Harridslevgaard på Nordfyn.

Lyngvild skriver i et opslag på Facebook, at han sammen med Trine Jepsen, er ved at få tegnet 32 hotelværelser i ladebygningerne ved slottet og rundt om på jordene.

I opslaget skriver han, at han ønsker et kærligt og kreativt samarbejde med Christian Stadil der har købt selve slottet.