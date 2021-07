Johan skal selv fange sit kød til aftensmaden: - Der er jo ingen, der vil have vegetarburgere

- Det helt overordnede mål med det her er at få børnene mere ud i naturen, siger Andreas Georg Nielsen.

Ingen vegetarburger i lejren

Hele konceptet bag sommerlejren er, at børnene skal lære naturen bedre at kende, samt at værdsætte det, man fanger.

- Det jeg håber på, at ungerne får ud af det her, det er måske en anden forståelse for kød, og hvordan vi skal betragte kød i fremtiden. At kød ikke er en nødvendighed, men noget man anerkender og værdsætter, siger Andreas Georg Nielsen.



I helt vanlig "Nak & Æd"-stil, som er et DR-program, der har kørt i over ti år, får børnene kun det at spise, som de selv fanger eller skyder på sommerlejren.