Julefilm optaget på Fyn: Nu kan du komme rundt på filmens lokationer

Filmen blev optaget sidste år, men kulisserne er nu udstillet, så børnefamilier kan opleve dem.

For at opleve stederne kan man selv gå rundt, men for at få den fulde oplevelse kan juleglade familier benytte sig af en gratis app, der guider en rundt til de forskellige steder, samtidig med at man undervejs får familien Jul-historien med et nyt kapitel for hvert sted.

- Det er jo spændende og sjovt at opleve lokationer fra en film eller serie, man har set, og samtidig få en udvidet og hyggelig familieoplevelse, fortæller Rikke Lindhøj fra Nordfyns Erhverv.