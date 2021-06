Kærestepar optaget på Paul McCartneys skuespillerskole: - Det er fuldstændig surrealistisk

Kæresteparret ser også frem til at tage hul på drømmen til september efter flere måneder med adskillige optagelsesprøver og samtaler.

- Det har været et vildt år. Vores egoer har det rigtig godt lige nu, siger Emma Cæcilie Kristensen.

Uddannelsen i Liverpool varer tre år og koster omkring 200.000 for dem begge to. Og med et sådan studiegebyr er kæresteparret også gået i gang med at søge diverse fonde og stipendier.

Ligesom de også har oprettet indsamlingen "Help Emma & Christian with their Tuition at LIPA" på gofundme.com.