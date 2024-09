Kasper frygter at gå i panik over svært eksperiment - hustru og datter er skeptiske

- Hvert år er der den her "Vi cykler til arbejde"-kampagne, og jeg har tit tænkt, at jeg skulle være med i den. Det er bare aldrig rigtig blevet til noget. Nu kan jeg prøve det af.

Ikke dårlig samvittighed, men...

Kasper Solberg har valgt at lade bilen stå i en uge og i stedet tage cykel og bus som en del af Fyens Stiftstidendes og TV 2 Fyns kampagne "Fyn skifter gear". En kampagne, der sætter fokus på, at vi kører mere i bil end nogensinde før.

Kasper Solberg forventer, at fraværet af bil vil være svært.

- Den største udfordring bliver at få kalenderen til at hænge sammen. Man kan jo godt anlægge det lidt pessimistiske synspunkt at det ikke kommer til at gå, at det bliver bøvlet, og at jeg ikke kan nå tingene, siger han og tilføjer:

- Men jeg håber og tror, at det også bliver givtigt. Jeg har ikke dårlig samvittighed over at køre i bil, men det kan være sundt at blive rokket lidt ved. For behøver det at være sådan med bilen?