Kenny og Tino er tilbage igen: Hundevenner skaber glæde på plejecenter

Skydedøren var knap gået op, da beboerne på Plejecenter Møllehaven onsdag formiddag strakte hals for at få øje på et par længe ventede besøgende.

- Se, de kommer nu, sagde en ivrig beboer.

Ind styrtede en gul labrador med tilbagevendte ører og logrende hale. Kort efter fulgte en sort labrador, trippende af begejstring og med tungen ude af munden.